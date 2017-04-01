عاجل وخطير.. سيناريو البوعزيزي يتكرر في تونس: سيدة تضرم النار في جسدها بعد تعرض زوجها للضرب من طرف رجال سلطة ﻿

كشف موقع ''بوابة تونس'' قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، أن منطقة المهدية بتونس، تعرف غليانا شعبيا، بعد قيام سيدة بإضرام النار بنفسها احتجاجا منها على قيام رجال سلطة بالاعتداء على زوجها لرفضه منحهم

"شوف تيفي"



كشف موقع "بوابة تونس" قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، أن منطقة المهدية بتونس، تعرف غليانا شعبيا، بعد قيام سيدة بإضرام النار بنفسها احتجاجا منها على قيام رجال سلطة بالاعتداء على زوجها لرفضه منحهم "رشوة".

وأوضح الموقع التونسي أن أعوان أمن، اعتدوا على مواطن أمام ابنه وزوجته، لتقوم هذه الأخيرة المدعوة "أصيلة البرادعة" من ولاية المهدية على حرق نفسها وسط الطريق احتجاجا على تعرض زوجها إلى الضرب والتنكيل من طرف أعوان حرس مرور الشارع .



وأضاف ذات الموقع أن الزوج كان يقود شاحنة تفتقر إلى بعض الوثائق، وأمام رفضه منح رشوة لأعوان أمن، تعرض إلى الركل والرفس أمام إبنه وزوجته التي قامت بسكب كمية كبيرة من البنزين على جسدها قبل أن تضرم النار في جسدها، ليتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة جدا نتيجة تعرضها لحروق من الدرجة الثانية والثالثة.