فضيحة..تلميذ قاصر اغتصب زميلته وافتض بكارتها في منطقة خلاء بالبيضاء ﻿

قرر قاضي الأحداث، أخيرا، إيداع قاصر إصلاحية عين السبع، إثر تورطه في اغتصاب زميلته بثانوية توجد بمنطقة الرحمة ضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد

"شوف تيفي"

قرر قاضي الأحداث، أخيرا، إيداع قاصر إصلاحية عين السبع، إثر تورطه في اغتصاب زميلته بثانوية توجد بمنطقة الرحمة ضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت اليومية في كشفها عن معطيات هذه الفضيحة، أن مصادر متطابقة، كشفت عن تمكن مصالح الدرك الملكي بالرحمة بإيقاف المتهم، إثر شكاية من أسرة التلميذة، التي اتهمت زميلها باغتصابها وافتضاض بكارتها.

وأكدت اليومية أن الجريمة، جرت فصولها، حسب ما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي في منطقة خلاء بالدارالبيضاء .