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عاجل.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوروبا..وهذا هو السبب

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 21:55 عاجل.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوروبا..وهذا هو السبب | دولي
عاجل.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوروبا..وهذا هو السبب
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، ليلة يومه الاثنين، بلاغا، حذرت من خلاله مواطنيها من السفر إلى أوروبا.

"شوف تيفي"

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، ليلة يومه الاثنين، بلاغا، حذرت من خلاله مواطنيها من السفر إلى أوروبا.

وحسب وكالة "رويتيرز" البريطانية، فإن خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حذرت مواطنيها من السفر لأوروبا بسبب التهديد المستمر بوقوع هجمات إرهابية.

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