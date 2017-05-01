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مرة أخرى وبالصورة..حاتم عمور يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 21:44 مرة أخرى وبالصورة..حاتم عمور يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون
مرة أخرى وبالصورة..حاتم عمور يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي
بعد أشهر من تداول صوره التي أثارت جدلا واسعا، نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة جديدة للفنان المغربي حاتم عمور أشعلت بدورها هذه الصفحات.

"شوف تيفي"

بعد أشهر من تداول صوره التي أثارت جدلا واسعا، نشرت  العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة جديدة للفنان المغربي حاتم عمور  أشعلت بدورها هذه الصفحات.

واستغل نشطاء صورة حاتم عمور الجديدة من أجل السخرية منه، موضحين أن هذا الأخير قام مرة أخرى بوضع "الكحل" بعينيه وبارتداء ملابس مثيرة، ووضع إكسسوارات مثيرة لا تختلف كثيرا عن  تلك التي تضعها النساء من أجل التزيين أصبحت مؤخرا موضة لدى بعض الشباب  .

من جهة أخرى، دافع بعض النشطاء بقوة على حاتم عمور، معبرين في الوقت ذاته عن إعجابهم الكبير به وبشكله وبأغانيه الأخيرة التي وصل من خلالها إلى قلوب الملايين من عشاقه بالعالم العربي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السخرية مواقع التواصل الاجتماعي جدل حاتم عمور

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