صورة اليوم..شرطي يخلع حذاءه لتسهيل عملية السير والجولان وسط أمطار عاصفية بقلعة السراغنة ﻿

انتشرت صورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي توثق إقدام شرطي يعمل بالقيادة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة على خلع حذائه من أجل تسهيل عملية السير والجولان وسط المدينة بالتزامن مع

شوف تيفي:محمد لحلو

انتشرت صورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي توثق إقدام شرطي يعمل بالقيادة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة على خلع حذائه من أجل تسهيل عملية السير والجولان وسط المدينة بالتزامن مع الأمطار العاصفية التي تهاطلت بالمنطقة.



وأثارت الصورة إعجاب كل متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنوا على الشرطي الذي استمر في أداء واجبه المهني بالرغم من الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها المنطقة وقتها.



وكشفت مصادر محلية، أن بطل الصورة يسمى الداودي مقدم شرطة يشتغل بمصلحة شرطة المرور حيث ظل طيلة يوم أمس الأحد، ولأزيد من ثلاث ساعات تحت الأمطار التي قاربت أربعين مليمترا لتسهيل حركة المرور بمدارة الحي الصناعي بمدينة قلعة السراغنة.