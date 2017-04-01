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تسريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة بعد نسرين و خليل

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 20:30 تسريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة بعد نسرين و خليل | مجتمع
تسريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة بعد نسرين و خليل
بعد خروج كوبل الخميسات ''نسرين و خليل'' من برنامج للا لعروسة، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة ورززات أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .

شوف تيفي:

بعد خروج كوبل الخميسات "نسرين و خليل" من برنامج للا لعروسة، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة ورززات أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .

وحسب المصدر ذاته فإن الحلقة المقبلة للبرنامج، والتي ستبث ليلة السبت المقبل على القناة الأولى ستعرف إقصاء ممثلي مدينة ورززات "أنور و حورية".

ويحظى برنامج للا لعروسة في نسخته لهذه السنة (2017) بمتابعة كبيرة من طرف المغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الخميسات القناة الأولى برنامج للا العروسة

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