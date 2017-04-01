تسريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة بعد نسرين و خليل ﻿

شوف تيفي:
بعد خروج كوبل الخميسات "نسرين و خليل" من برنامج للا لعروسة، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة ورززات أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .
وحسب المصدر ذاته فإن الحلقة المقبلة للبرنامج، والتي ستبث ليلة السبت المقبل على القناة الأولى ستعرف إقصاء ممثلي مدينة ورززات "أنور و حورية".
ويحظى برنامج للا لعروسة في نسخته لهذه السنة (2017) بمتابعة كبيرة من طرف المغاربة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.