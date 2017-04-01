تسريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة بعد نسرين و خليل ﻿

بعد خروج كوبل الخميسات ''نسرين و خليل'' من برنامج للا لعروسة، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة ورززات أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .

شوف تيفي:

بعد خروج كوبل الخميسات "نسرين و خليل" من برنامج للا لعروسة، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة ورززات أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .

وحسب المصدر ذاته فإن الحلقة المقبلة للبرنامج، والتي ستبث ليلة السبت المقبل على القناة الأولى ستعرف إقصاء ممثلي مدينة ورززات "أنور و حورية".



ويحظى برنامج للا لعروسة في نسخته لهذه السنة (2017) بمتابعة كبيرة من طرف المغاربة.