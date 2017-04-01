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رسميا...العثماني يشكو منتقديه للأمانة العامة لحزب ''البيجيدي'' في إنتظارعودة بن كيران

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 20:14 رسميا...العثماني يشكو منتقديه للأمانة العامة لحزب البيجيدي في إنتظارعودة بن كيران | بوليتيك
رسميا...العثماني يشكو منتقديه للأمانة العامة لحزب ''البيجيدي'' في إنتظارعودة بن كيران
علمت ''شوف تيفي'' أن النداء الذي وقعه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني صبيحة اليوم، الاثنين،جاء تلبية لشكوى مباشرة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي أخبر قيادات بالحزب

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن النداء الذي وقعه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني صبيحة اليوم، الاثنين،جاء تلبية لشكوى مباشرة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي أخبر قيادات بالحزب أنه مل من إنتقاده من طرف صقور حزب المصباح.

وأضاف ذات المصدر المسؤول بحزب "المصباح" أن سليمان العمراني، وباستشارة مع قياديين بالحزب وعلى رأسهم مصطفى الرميد وأعضاء آخرين بالأمانة العامة للحزب، وافقوه على إصدار النداء وليس التوجيه.

وكشف ذات المصدر، أن قياديين بالحزب إعترضوا على تسمية "البلاغ" بالتوجيه وإنما بالنداء، لكي يكون تكملة للتوجيه الذي أصدره الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران في وقت سابق، حيث أن إصدار سليمان العمراني للتوجيه يتطلب إجتماعا للأمانة العامة أو بتفويض مباشر للأمين العام للحزب الذي يعتبر الناطق باسم الحزب، رغم أن العمراني مكلف بالإعلام والتواصل "بالبيجيدي".

هذا، وقوبل نداء سليمان العمراني بالرفض، حيث يواصل أعضاء بحزب العدالة والتنمية تدويناتهم اللاذعة ضد سعد الدين العثماني وحكومته، متجاهلين لنداء نائب عبد الإله بن كيران الذي يتواجد بالديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.

‫شوف تيفي

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مناسك العمرة عبد الإله بن كيران المصباح الحزب شوف تيفي

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