لا يصدق.. وزير وزع 10 آلاف زرواطة على السيدات للاعتداء على أزواجهم بسبب التدخين ﻿

في خطوة لا تصدق، أمر ''غوبال بهرغافا''، الوزير في ولاية ماديا براديش الهندية، أخيرا، بتوزيع 10 آلاف عصا خشبية ''هراوات'' على السيدات اللائي تزوجن حديثا، وطالبهن باستخدامها في الاعتداء على أزواجهن في حال

"شوف تيفي"

في خطوة لا تصدق، أمر "غوبال بهرغافا"، الوزير في ولاية ماديا براديش الهندية، أخيرا، بتوزيع 10 آلاف عصا خشبية "هراوات" على السيدات اللائي تزوجن حديثا، وطالبهن باستخدامها في الاعتداء على أزواجهن في حال إدمانهم على الكحول و التدخين، أو قيامهم بتعنيفهن.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن هذا الوزير وزع هذه العصي الخشبية، وذلك من أجل المشاركة في حملة تهدف إلى مكافحة انتشار الخمور و التدخين بين الهنود وللحد من العنف بين الأزواج الناجم عن تعاطي جميع أنواع الكحوليات.

وأوضحت ذات المصادر أن الوزير أعطى العصي التي تستخدم لإزالة الأوساخ من الملابس في المغاسل التقليدية، لما يقارب 700 عروس في حفل زفاف جماعي، نظمته حكومة الولاية السبت الماضي.