الإتحاد الإفريقي يصفع ''البوليساريو'' ويرحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية ﻿

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، اليوم الاثنين بمصادقة مجلس الأمن بالاجماع على القرار 2351 (2017)، الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لغاية أبريل 2018.

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رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، اليوم الاثنين بمصادقة مجلس الأمن بالاجماع على القرار 2351 (2017)، الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لغاية أبريل 2018.



وذكر بلاغ للمفوضية، نشر الأحد 30 أبريل، بأديسا بابا، أن “رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي محمد، يرحب بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) الذي مدد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018”.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، في هذا البلاغ، إنه يشيد ب”الروح البناءة” و”التصميم” التي سادت خلال مداولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل السير قدما في مسلسل السلام بالمنطقة، معربا عن مساندته، في هذا الصدد، ل”تصميم” الأمين العام للأمم المتحدة على إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات قصد “التوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل”.



يذكر أن مجلس الأمن كان قد مدد، الجمعة، بإجماع أعضائه لمدة سنة مهمة المينورسو، كما كرس مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا إياه ب”الجدية” و”ذات المصداقية” في إطار الجهود الحتيتة التي يبذلها المغرب.