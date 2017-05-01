بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية ﻿

توصلت '' شوف تيفي'' بصور جديدة مع مواطنين مغاربة التقطوها مع الملك محمد السادس، فور وصوله إلى فرنسا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، أول يوم أمس السبت 29 أبريل 2017.

شوف تيفي

توصلت '' شوف تيفي'' بصور جديدة مع مواطنين مغاربة التقطوها مع الملك محمد السادس، فور وصوله إلى فرنسا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، أول يوم أمس السبت 29 أبريل 2017.

ووصل الملك محمد السادس إلى فرنسا، بعد قضائه أسبوعا كاملا رفقة أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي " فلوريدا "، حيث التقى به ثلة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأمريكا والتقطوا معه عدة صور حصرية في إقامته الملكية بفندق " فيينا " بميامي بيتش في جو يسوده الحب والاحترام والتقدير.

ومن المرتقب، وفق مصادر ''شوف تيفي''، أن يقيم الرئيس الفرنسي مأدبة غداء على شرف الملك محمد السادس، بقصر الإليزيه، حيث سيشكل اللقاء فرصة للزعيمين للحديث عن العلاقات المغربية الفرنسية.