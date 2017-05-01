 بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية | بوليتيك

بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية

عاجل: هذه حقيقة مشاركة سعد لمجرد في مهرجان موازين رفقة والده البشير عبدو | ثقافة و فنون

عاجل: هذه حقيقة مشاركة سعد لمجرد في مهرجان موازين رفقة والده البشير عبدو

خطير وبالصور.. نجاة سيدة من موت محقق داخل سيارتها التي اندلعت بها النيران بمراكش‎ | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. نجاة سيدة من موت محقق داخل سيارتها التي اندلعت بها النيران بمراكش‎

بن كيران يلتقي دعاة معروفين خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة..وسيعود أياما قليلة قبل رمضان | بوليتيك

بن كيران يلتقي دعاة معروفين خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة..وسيعود أياما قليلة قبل

صورة متشرد محروم من لقمة العيش ينام إلى جانب كلب ضال بأكادير تهز قلوب المغاربة+تفاصيل مؤلمة | مجتمع

صورة متشرد محروم من لقمة العيش ينام إلى جانب كلب ضال بأكادير تهز قلوب المغاربة+تفاصيل مؤلمة

خطير.. الحرب العالمية الثالثة على الأبواب : قوة كوريا الشمالية النووية إلى الحد الأقصى واليابان تتحرك وترامب يحذر من الحرب | دولي

خطير.. الحرب العالمية الثالثة على الأبواب : قوة كوريا الشمالية النووية ''إلى الحد الأقصى'' واليابان

أمير قطر يُطلق اسم رئيس دولة على أغلى فرس يملكه | دولي

أمير قطر يُطلق اسم رئيس دولة على أغلى فرس يملكه

عاجل..تطورات جديدة في قضية أستاذ الجنس مقابل النقاط.. البوليس يستدعي الطالبات المتورطات في القضية بعد التوصل لهوياتهن | حوادث و حقوق

عاجل..تطورات جديدة في قضية أستاذ الجنس مقابل النقاط.. البوليس يستدعي الطالبات المتورطات في القضية

بالصورة..بعد زواجه من المغربية إيمان الباني..طليقة الممثل التركي مراد يلدريم تستفزه وتنشر صورة حبيبها الجديد | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد زواجه من المغربية إيمان الباني..طليقة الممثل التركي مراد يلدريم تستفزه وتنشر صورة

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 19:55 بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية | بوليتيك
بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية
توصلت '' شوف تيفي'' بصور جديدة مع مواطنين مغاربة التقطوها مع الملك محمد السادس، فور وصوله إلى فرنسا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، أول يوم أمس السبت 29 أبريل 2017.

شوف تيفي

توصلت '' شوف تيفي'' بصور جديدة مع مواطنين مغاربة التقطوها مع الملك محمد السادس، فور وصوله إلى فرنسا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، أول يوم أمس السبت 29 أبريل 2017.

ووصل الملك محمد السادس إلى فرنسا، بعد قضائه أسبوعا كاملا رفقة أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي " فلوريدا "، حيث التقى به ثلة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأمريكا والتقطوا معه عدة صور حصرية في إقامته الملكية بفندق " فيينا " بميامي بيتش في جو يسوده الحب والاحترام والتقدير.

ومن المرتقب، وفق مصادر ''شوف تيفي''، أن يقيم الرئيس الفرنسي مأدبة غداء على شرف الملك محمد السادس، بقصر الإليزيه، حيث سيشكل اللقاء فرصة للزعيمين للحديث عن العلاقات المغربية الفرنسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك محمد السادس أمريكا فرنسا سيلفي أمريكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران يلتقي دعاة معروفين خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة..وسيعود أياما قليلة قبل رمضان | بوليتيك

بن كيران يلتقي دعاة معروفين خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة..وسيعود أياما قليلة قبل رمضان

بالصور.. البندير وسيارات الدولة والأطفال عنوان الإحتفال بعيد الشغل بأكادير | بوليتيك

بالصور.. ''البندير'' و''سيارات الدولة'' و''الأطفال'' عنوان الإحتفال بعيد الشغل بأكادير

بعد بوتفليقة..موجة سخرية عارمة على وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالجزائر بسبب نظراته المشبوهة لمنشطة برنامج ترتدي ملابس تبرز مفاتنها | بوليتيك

بعد بوتفليقة..موجة سخرية عارمة على وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالجزائر بسبب نظراته المشبوهة لمنشطة برنامج ترتدي ملابس تبرز مفاتنها

العمراني: بنكيران ذهب إلى السعودية ليرتاح وسيعود لمواصلة الكفاح...والبيجيدي قدم تنازلات أكثر من اللازم | بوليتيك

العمراني: بنكيران ذهب إلى السعودية ليرتاح وسيعود لمواصلة الكفاح...والبيجيدي قدم تنازلات أكثر من اللازم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

احتفالا بعيد الشغل..المساعدين التقنيين بوزارة التعليم بمراكش:واش 1500 درهم نعيشو بها ولانشريو بها قنب و نتاحرو بها | بــووز
منذ 5 دقائق

احتفالا بعيد الشغل..المساعدين التقنيين بوزارة التعليم بمراكش:واش 1500 درهم نعيشو بها ولانشريو بها قنب و نتاحرو بها

دنيا باطما..مبقا ليا والو ونولد بنتي ولكن مغاديش نوريها ليكم‎ | قنوات أخرى

دنيا باطما..مبقا ليا والو ونولد بنتي ولكن مغاديش نوريها ليكم‎

من فاس..مواطن محكور في عيد الشغل..عندي كريمة ديال طاكسي وقالو ليا عطينا 3 ديال المليون باش نستافد منها | بــووز

من فاس..مواطن محكور في عيد الشغل..عندي كريمة ديال طاكسي وقالو ليا عطينا 3 ديال المليون باش نستافد منها

​طرائف مع احتجاجات مهاجرين من افريقيا في عيد الشغل (فيديو) | بــووز

​طرائف مع احتجاجات مهاجرين من افريقيا في عيد الشغل (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية | بوليتيك
منذ 4 دقائق

بعد كوبا و أمريكا..أول صور للملك محمد السادس بفرنسا رفقة الجالية المغربية

عاجل: هذه حقيقة مشاركة سعد لمجرد في مهرجان موازين رفقة والده البشير عبدو | ثقافة و فنون

عاجل: هذه حقيقة مشاركة سعد لمجرد في مهرجان موازين رفقة والده البشير عبدو

خطير وبالصور.. نجاة سيدة من موت محقق داخل سيارتها التي اندلعت بها النيران بمراكش‎ | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. نجاة سيدة من موت محقق داخل سيارتها التي اندلعت بها النيران بمراكش‎

بن كيران يلتقي دعاة معروفين خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة..وسيعود أياما قليلة قبل رمضان | بوليتيك

بن كيران يلتقي دعاة معروفين خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة..وسيعود أياما قليلة قبل

﻿ ﻿
أمس 14:01 GMT

عاجل: الطرد في حق الأستاذ الذي يطلب ''الجنس مقابل النقط'' وهذا ما قرره عميد كلية تطوان

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.