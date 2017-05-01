عاجل: هذه حقيقة مشاركة سعد لمجرد في مهرجان موازين رفقة والده البشير عبدو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين،أن الفنان المغربي سعد لمجرد لن يشارك في المهرجان رفقة والده.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر داخل جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين،أن الفنان المغربي سعد لمجرد لن يشارك في المهرجان رفقة والده.

و نفت مصادر داخل الجمعية اليوم الاثنين، أن تكون قد وجهت الدعوة للفنان المغربي الذي غادر مؤخرا أسوار سجن فلوري بباريس بالسراح المؤقت ،للمشاركة في دورة سنة 2017.

و كان مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا من إدارة المهرجان استدعاء "المعلم" بعد مغادرته سجن فلوريالذي دخل إليه بتهمة اغتصاب و تعنيف فتاة فرنسية.