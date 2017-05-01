عاجل: هذه حقيقة مشاركة سعد لمجرد في مهرجان موازين رفقة والده البشير عبدو ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" من مصادر داخل جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين،أن الفنان المغربي سعد لمجرد لن يشارك في المهرجان رفقة والده.
و نفت مصادر داخل الجمعية اليوم الاثنين، أن تكون قد وجهت الدعوة للفنان المغربي الذي غادر مؤخرا أسوار سجن فلوري بباريس بالسراح المؤقت ،للمشاركة في دورة سنة 2017.
و كان مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا من إدارة المهرجان استدعاء "المعلم" بعد مغادرته سجن فلوريالذي دخل إليه بتهمة اغتصاب و تعنيف فتاة فرنسية.
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