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خطير وبالصور.. نجاة سيدة من موت محقق داخل سيارتها التي اندلعت بها النيران بمراكش‎

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 19:15 خطير وبالصور.. نجاة سيدة من موت محقق داخل سيارتها التي اندلعت بها النيران بمراكش‎ | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. نجاة سيدة من موت محقق داخل سيارتها التي اندلعت بها النيران بمراكش‎
عاشت سيدة في منتصف عقدها الثالث لحظات عصيبة زوال يومه الاثنين فاتح ماي، بعدما اندلعت النيران بسيارتها بجوار دوار فرانسوا بجماعة السعادة ضواحي مراكش باتجاه طريق الصويرة.

شوف تيفي:محمد لحلو

عاشت سيدة في منتصف عقدها الثالث لحظات عصيبة زوال يومه الاثنين فاتح ماي، بعدما اندلعت النيران بسيارتها بجوار دوار فرانسوا بجماعة السعادة ضواحي مراكش باتجاه طريق الصويرة.

وأصيبت سائقة السيارة بحروق بعدما استعصى عليها مغادرة سيارته قبل أن يتدخل عناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان التي احتوت الحريق وإنقاذ السيدة من الموت المحقق.

وفتحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي السويهلة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة الخطيرة بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.

وأجمع كل من حضر الحادث، أن السيدة كتبت لها حياة جديدة بعدما تم إنقاذها من داخل السيارة التي تحولت إلى كومة من النيران.

هذا، وأوضحت مصدر طبي ل"شوف تيفي" أن الضحية تم إيداعها بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش جراء إصابتها بحروق خطيرة رفقة شخص آخر تمكن من إنقاذها والذي يخضع للعلاجات الاستعجالية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حروق خطيرة

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