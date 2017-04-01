بن كيران يلتقي دعاة معروفين خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة..وسيعود أياما قليلة قبل رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن زيارة عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ستستغرق ثلاثة أسابيع سيقضيها متنقلا بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، مع الإعتكاف والإنصات للدروس

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن زيارة عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ستستغرق ثلاثة أسابيع سيقضيها متنقلا بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، مع الإعتكاف والإنصات للدروس الدينية، أتناء تأديته للعمرة التي أجلها منذ الإنتخابات التشريعية التي جرت السنة الماضية.



وأفادت ذات المصادر، أن بن كيران توصل بالعديد من الدعوات للحضور إلى بعض المجالس والدروس التي يلقيها دعاة معروفين بالمملكة العربية والسعودية أو من خارجها، خاصة منهم الذين سبق وأن أطروا أنشطة بالمغرب بدعوة من حركة التوحيد والإصلاح، حيث إلتقى بن كيران فعلا بشيوخ ودعاة من المغرب وخارجه تزامن وجودهم بالديار المقدسة مع أداء بن كيران لمناسك العمرة.



وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران سيعود للمغرب أياما قليلة فقط عن شهر رمضان الأبرك، حيث ينتظر أن يرأس بن كيران إجتماعا حاسما للأمانة العامة لحزب المصباح، للحسم في قرار تنظيم المجلس الوطني للحزب، وإستكمال الإستعدادات للمؤتمر المقبل الذي سيكون حاسما في مسار حزب العدالة والتنمية .