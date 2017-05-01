صورة متشرد محروم من لقمة العيش ينام إلى جانب كلب ضال بأكادير تهز قلوب المغاربة+تفاصيل مؤلمة ﻿

نشر ناشط فايسبوكي مغربي، يومه الاثنين، صورة تدمي القلوب وتهز النفوس، تُظهر طفلا متشردا وهو يفترش الأرض خلال نومه إلى جانب كلب ضال.

"شوف تيفي"

نشر ناشط فايسبوكي مغربي، يومه الاثنين، صورة تدمي القلوب وتهز النفوس، تُظهر طفلا متشردا وهو يفترش الأرض خلال نومه إلى جانب كلب ضال.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه الصورة المؤلمة، فقد تم إلتقاطها صباح يومه الاثنين، بأحد أكبر الأحياء بمدينة أكادير، ويتعلق الأمر بحي البوطوار.

وتفاعل مئات النشطاء مع الصورة، حيث أكد العديد منهم أن العديد من الأحياء بمختلف المدن المغربية، تعرف انتشارا كبيرا للمتشردين المحرومين من لقمة العيش ومن فرصة معانقة الحياة، بينما استغل آخرون الفرصة لتوجيه رسائل مباشرة للمسؤولين والسلطات المحلية، طالبوا من خلالها بضرورة إيجاد حلول جذرية من أجل مساعدة هذه الفئة المعذبة فوق الأرض.