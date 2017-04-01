أمير قطر يُطلق اسم رئيس دولة على أغلى فرس يملكه ﻿

أطلق الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على فرس جديد اشتراه بحوالي 4 ملايين ليرة تركية اسم ''أردوغان''، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية مختلفة نقلا عن جريدة ''زمان'' التركية المعارضة.

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أطلق الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على فرس جديد اشتراه بحوالي 4 ملايين ليرة تركية اسم ''أردوغان''، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية مختلفة نقلا عن جريدة ''زمان'' التركية المعارضة.

وأضافت المصادر نفسها، فإن الأمير القطري المشهور بولعه بعالم الفروسية وركوب الخيل، اشترى مهرا أطلق عليه إسم رئيس تركيا "أردوغان" ، بمبلغ 750 ألف "جنيه استرليني" خلال عام 2015، أي ما يعادل 4 ملايين ليرة تركية.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة لـ ''أردوغان'' والأكثر انتشارا في تركيا أن المهر "أردوغان" هو ابن الحصان الأسطوري فرانكل الذي لم يهزم طوال مسيرته في مجال الفروسية.

ومن المقرر أن يدخل المهر أردوغان مضمار السباق للمرة الأولى بعد أن يبلغ عامه الثالث، خاصة بعد إعداده وتجهيزه بعناية فائقة على يد فريق من المتخصصين في إنجلترا.