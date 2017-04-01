عاجل..تطورات جديدة في قضية أستاذ الجنس مقابل النقاط.. البوليس يستدعي الطالبات المتورطات في القضية بعد التوصل لهوياتهن ﻿

في تطور جديد بخصوص قضية ''الجنس مقابل النقاط''، توصلت عدة طالبات يشتبه في تورطهن في هذه الفضيحة التي شهدتها كلية العلوم بتطوان، باستدعاء يطالبهن بالحضور إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إلى أقوالهن في

"شوف تيفي"

في تطور جديد بخصوص قضية "الجنس مقابل النقاط"، توصلت عدة طالبات يشتبه في تورطهن في هذه الفضيحة التي شهدتها كلية العلوم بتطوان، باستدعاء يطالبهن بالحضور إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إلى أقوالهن في الواقعة، التي تورط فيها كذلك أستاذ بجامعة العلوم.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن مصدرا مقربا من التحقيق أكد لها أن تحريات عناصر الشرطة، التي تلقت تعليمات الوكيل العام ووالي الأمن بتسريع البحث، مكنت من التوصل إلى هويات ما يزيد عن نصف عدد الطالبات المعنيات بالمحادثات الخاصة ذات الطابع الجنسي، مع الأستاذ"ع.أ"، فيما لا يزال البحث جاريا عن الأخريات.

وأكدت اليومية في كشفها عن جديد هذه الفضيحة أنه ولحد الساعة لا تعرف بالتحديد الصفة التي ستمثل بها الطالبات أمام الضابطة القضائية، ويرجح أن الشرطة استدعتهن مبدئيا بصفتهن ضحايا وشاهدات في القضية إلى حين كشف باقي خباياها واتضاح صورتها كاملة أمام أنظار الشرطة.