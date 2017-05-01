بالصورة..بعد زواجه من المغربية إيمان الباني..طليقة الممثل التركي مراد يلدريم تستفزه وتنشر صورة حبيبها الجديد ﻿

"شوف تيفي":
نشرت الممثلة التركية الجميلة "burcinterzioglu" على حسابها بالانستغرام صورة، ظهرت خلالها رفقة حبيبها الجديد، وعلقت عليها برسومات، عبرت من خلالها عن سعادتها الكبيرة بهذه العلاقة.
واعتبر نشطاء عرب وأتراك في تفاعلهم من الصورة، أن الممثلة التركية، قامت بنشر الصورة لاستفزاز طليقها مراد يلدريم الذي تخلى عنها وارتبط رسميا بملكة الجمال المغربية إيمان الباني شهر يناير الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الممثلة المذكورة، تعتبر من أشهر الممثلات بتركيا، وقد شاركت في العديد من المسلسلات التي بثتها مجموعة من القنوات العربية بعد دبلجتها.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.