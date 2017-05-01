بالصورة..بعد زواجه من المغربية إيمان الباني..طليقة الممثل التركي مراد يلدريم تستفزه وتنشر صورة حبيبها الجديد ﻿

نشرت الممثلة التركية الجميلة ''burcinterzioglu'' على حسابها بالانستغرام صورة، ظهرت خلالها رفقة حبيبها الجديد، وعلقت عليها برسومات، عبرت من خلالها عن سعادتها الكبيرة بهذه العلاقة.

"شوف تيفي":

نشرت الممثلة التركية الجميلة "burcinterzioglu" على حسابها بالانستغرام صورة، ظهرت خلالها رفقة حبيبها الجديد، وعلقت عليها برسومات، عبرت من خلالها عن سعادتها الكبيرة بهذه العلاقة.

واعتبر نشطاء عرب وأتراك في تفاعلهم من الصورة، أن الممثلة التركية، قامت بنشر الصورة لاستفزاز طليقها مراد يلدريم الذي تخلى عنها وارتبط رسميا بملكة الجمال المغربية إيمان الباني شهر يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة المذكورة، تعتبر من أشهر الممثلات بتركيا، وقد شاركت في العديد من المسلسلات التي بثتها مجموعة من القنوات العربية بعد دبلجتها.