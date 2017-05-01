بالصور.. ''البندير'' و''سيارات الدولة'' و''الأطفال'' عنوان الإحتفال بعيد الشغل بأكادير ﻿

شوهدت العديد من سيارات الدولة وهي تقل بعض النقابيين للمشاركة في إحتفالات عيد الشغل، التي عرفتها مدينة أكادير، صبيحة اليوم بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة.

شوف تيفي



شوهدت العديد من سيارات الدولة وهي تقل بعض النقابيين للمشاركة في إحتفالات عيد الشغل، التي عرفتها مدينة أكادير، صبيحة اليوم بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة.

وأمام الغياب الواضح لمنخرطي النقابات العمالية وتجاهلهم للعيد الأممي، تميزت إحتفالات هذه السنة، بإستغلال احدى النقابات العمالية لحافلتين للنقل المدرسي تابعة لجماعة تارودانت، التي تبعد بحوالي 90 كيلومتر عن مدينة أكادير التي إحتضنت مهرجانها الخطابي، حيث تدد العديد من المواطنين والمتتبعين باستغلال سيارات الدولة لدعم المركزيات النقابية المحسوبة عليهم.

كما إلتحقت حافلات مقتناة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتقل المواطنين للإحتجاج على المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين برمجوا الميزانيات التي ثم بموجبها إقتناء السيارات التي تقلهم في تحد واضح لمراسلات حكومية سابقة حول إستغلال سيارات المصلحة.

وبتواجد مكثف للإطفال مرتدين قمصان وشعارات المركزيات النقابية، حلت وفود من العمال خاصة منهم الذين يعملون في الضيعات الفلاحية، للإحتجاج على سياسة الحكومة إتجاه قضاياهم، حيث كانت نغمات "الدقة الهوارية" و"البندير" العنوان الأبرز الذي ميز إحتفالات اليوم وسط كلمات وشعارات يثم اللجوء إليها عند كل إحتفال سنوي بعيد الشغل.