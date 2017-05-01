مثير وبالصورة..الفنان حاتم عمور وقفوا عليه البوليس في تونس..وهذا هو السبب ﻿

نشر الفنان المغربي حاتم عمور على حسابه بالانستغرام، صورة جمعته برجلي شرطة خلال تواجده بالديار التونسية قبل أسابيع.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي حاتم عمور على حسابه بالانستغرام، صورة جمعته برجلي شرطة خلال تواجده بالديار التونسية قبل أسابيع.

وكتب حاتم عمور إلى جانب الصورة "تحية كبيرة لرجال الشرطة التونسية القلب الكبير وطلبو مني صورة تذكارية زادني شرف أنا مغاربي"، وها ما جعل العديد من عشاف الفنان يتفاعلون بكثافة، حيث عبر البعض منهم عن إعجابهم الكبير بها، بينما تمنى آخرون أن يصدر الفنان جديده في القريب العاجل.