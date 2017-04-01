بعد بوتفليقة..موجة سخرية عارمة على وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالجزائر بسبب نظراته المشبوهة لمنشطة برنامج ترتدي ملابس تبرز مفاتنها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، العديد من الصور التي ظهر خلالها الجزائري محمد عيسى وزير الأوقاف والشؤون الدينية رفقة مقدمة برنامج.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، العديد من الصور التي ظهر خلالها الجزائري محمد عيسى وزير الأوقاف والشؤون الدينية رفقة مقدمة برنامج.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع صورة محمد عيسى، موضحين أن هذا الأخير كان يسرق نظرات مشبوهة خلال تفاعله مع مقدمة البرنامج نظرا لارتدائها ملابس تبرز مفاتنها، في حين استغل آخرون الفرصة للتعبير عن غضبهم واستيائهم الشديد من الوزير المذكور ومن بوتفليقة وجميع وزراء حكومته بسبب الوضع الداخلي بالجارة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

من جهة أخرى، طالب نشطاء جزائريون بإقالة محمد عيسى من منصبه، وإيكال مهمة وزير الأوقاف والشؤون الدينية لرجل دين تتوفر فيه جميع الشروط اللازمة التي يدعو إليها الإسلام.