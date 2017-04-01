العمراني: بنكيران ذهب إلى السعودية ليرتاح وسيعود لمواصلة الكفاح...والبيجيدي قدم تنازلات أكثر من اللازم ﻿

أقر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن حزب المصباح خاض ''تجربة عسيرة'' بعد الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه بدل احترام مقتضيات التنافس الشريف

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أقر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن حزب المصباح خاض ''تجربة عسيرة'' بعد الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه بدل احترام مقتضيات التنافس الشريف وتمكين البلاد من حكومة يرأسها العدالة والتنمية في شخص عبد الإله بنكيران، حضرت '' لدى البعض الغيرة وتصفية حسابات ما قبل 7 أكتوبر''.

وأوضح العمراني، في كلمة وسط شارع بوشعيب الدكالي بمدينة الدار البيضاء، مكان إقامة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية ، أن بنكيران المتواجد حاليا في الديار السعودية لأداء العمرة، سيستريح قليلا تم يعود ليواصل الإصلاح والكفاح''.

وأكد العمراني أن حزب العدالة والتنمية '' تنازل أكثر من اللازم''، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بقيادة بنكيران، إلا أن '' بعض الفاعلين عمدوا إلى إفشال مهمة بنكيران وهذا مؤلم ومضر بالبلاد وصعب أيضا للحزب''.

وشدد على أن الصعوبات التي يواجهها حزب المصباح، جراء مخلفات ذلك '' ليست النهاية''، و '' العدالة والتنمية استطاع أن يترأس الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني''.