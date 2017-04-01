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صادم..نجل عبد الإله بن كيران..''لنقرأ الفاتحة على حزب العدالة والتنمية''

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 16:36 صادم..نجل عبد الإله بن كيران..لنقرأ الفاتحة على حزب العدالة والتنمية | بوليتيك
صادم..نجل عبد الإله بن كيران..''لنقرأ الفاتحة على حزب العدالة والتنمية''
في تدوينة صدمت العديد من المتتبعين لصفحة نجل رئيس الحكومة السابقة ، دعا نجل بن كيران إلى قراءة الفاتحة على حزب العدالة والتنمية بعد تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين قيادات الحزب.

شوف تيفي

في تدوينة صدمت العديد من المتتبعين لصفحة نجل رئيس الحكومة السابقة ، دعا نجل بن كيران إلى قراءة الفاتحة على حزب العدالة والتنمية بعد تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين قيادات الحزب.

وصرح أسامة بن كيران وفق منطوق تدوينته على الفايسبوك، بالقول "بعدما بدأت قيادات العدالة و التنمية في تكذيب بعضهم البعض و إخفاء الحقائق فلنقرأ على الحزب الفاتحة".

وأوضح أسامة، " لا يمتلك الحزب كفاءات خارقة و لا رجال أعمال أقوياء يستطيع بهم ضمان الفوز في الانتخابات، و إنما قوته في مصداقيته و صدق أعضائه "، مضيفا " أغلب الشعب المغربي جد مستاء مما حصل من نكوص لحزب العدالة و التنمية و تنازلات غير مفهومة و يعتبرها خيانة لأصواتهم و كل من ألتقي من الأصدقاء و المعارف من غير الأعضاء يؤكد لي ذلك".

وإستنادا لأسامة بن كيران، "فإذا لم ينعقد مجلس وطني في دورة استثنائية ويناقش بصراحة و مسؤولية ما حصل و تصفو القلوب فستتعمق الخلافات وتتحول إلى انشقاقات" مؤكدا "سترون مقدمات ما أقول في الانتخابات الجزئية بالجديدة حيث مرشح الحزب يواجه مرشحاً واحدا من الاتحاد الدستوري و مع هذا لا أتوقع أن نستطيع الفوز بالمقعد، فكيف سنقنع الناس بالتصويت لمشروعنا ونحن مختلفون ننشر غسيلنا الداخلي على حائط الفايسبوك".

‫شوف تيفي

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حزب العدالة والتنمية الإنتخابات الجزئية أسامة التدوينة شوف تيفي

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