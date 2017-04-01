عاجل وخطير..يوم عيد العمال: نايضة في فرنسا بين البوليس والمتظاهرين ﻿

اندلعت صدامات بين شبان مقنعين وقوات الأمن في باريس يومه الاثنين، أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح، كما ذكرت مديرية الشرطة، على هامش مسيرة جرت بمناسبة عيد العمال

"شوف تيفي"

اندلعت صدامات بين شبان مقنعين وقوات الأمن في باريس يومه الاثنين، أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح، كما ذكرت مديرية الشرطة، على هامش مسيرة جرت بمناسبة عيد العمال، وقبل ستة أيام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الشرطة أن أفرادا ملثمين ومقنعين ألقوا مقذوفات وزجاجات مولوتوف على قوات الأمن" التي ردت "باستخدام قنابل مسيلة للدموع".