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يوم عيد العمال: الميلودي مُخاريق يطالب حكومة العثماني بإعادة مجموعة من الملفات لطاولة الحوار الاجتماعي

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 16:01 يوم عيد العمال: الميلودي مُخاريق يطالب حكومة العثماني بإعادة مجموعة من الملفات لطاولة الحوار الاجتماعي | بوليتيك
يوم عيد العمال: الميلودي مُخاريق يطالب حكومة العثماني بإعادة مجموعة من الملفات لطاولة الحوار الاجتماعي
دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق ، اليوم الإثنين بالدار البيضاء ، الحكومة إلى بلورة سياسة اجتماعية ''حقيقية'' من أجل النهوض بالحياة المعيشية والعملية للطبقة العاملة المغربية .

 

"شوف تيفي"+"و م ع"


دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق ، اليوم الإثنين بالدار البيضاء ، الحكومة إلى بلورة سياسة اجتماعية "حقيقية" من أجل النهوض بالحياة المعيشية والعملية للطبقة العاملة المغربية .

وقال مخاريق ، في كلمة خلال تخليد الاتحاد المغربي للشغل للعيد الأممي للعمال ، إنه يتعين القطع مع الخيارات المعتمدة من قبل الحكومة السابقة ، التي ساهمت في توسيع هوة الفوارق بين" الطبقة العاملة والطبقة الغنية ".

وفي سياق متصل، جدد رفض الاتحاد المغربي للشغل ، مراجعة مدونة الشغل لأنها تشكل ثمرة توافق وتراض بين الدولة وأرباب العمل والحركة النقابية ، مشيرا إلى أن المشغلين الذين يضغطون اليوم على الحكومة من أجل مراجعتها، هم الذين طالبوا بها طيلة الثمانينيات والتسعينيات .

ودعا المخارق ، خلال تخليد هذه المركزية النقابية للعيد الأممي للعمال الذي نظم تحت شعار " سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة المغربية ، سنظل معبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها "، كذلك إلى ضرورة صيانة حق الأضراب الذي يعد أحد الأسس المعتمدة من قبل الحركة النقابية العالمية .

وفي معرض تطرقه للحوار الاجتماعي ، قال إن الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإجراء حوار يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة، ويتوخى بلوغ أهداف محددة ، أي التوصل الى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف الموقعة عليها .

وفي هذا الصدد، طالب رئيس الحكومة بالاستجابة لتوصية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد ، وذلك بتجميد الإصلاحات المقياسية، مع إعادة هذا الملف لطاولة الحوار الاجتماعي .

ومن جهة أخرى ، أكد المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يثمن عاليا عودة المغرب لمكانه الطبيعي والتاريخي داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي ، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التعبئة داخل الطبقة العاملة المغربية دفاعا عن الوحدة التربية للمغرب.

وجدد أيضا تضامن هذه المركزية النقابية مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والكرامة والحرية .

وبالمناسبة رفعت شعارات ولافتات تطالب، على الخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وصيانة مكتسبات نظام التقاعد .

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المغرب شوف تيفي الكرامة الاتحاد المغربي للشغل الحوار الاجتماعي الشعب الفلسطيني

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