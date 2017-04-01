عاجل..في عيد الشغل: عمال بمنجم عوام بخنيفرة معتصمون تحت أزيد من 600 متر تحت الأرض ﻿



"شوف تيفي"



بمناسبة فاتح ماي أو عيد العمال، قرر عمال مناجم جبل عوام بإقليم خنيفرة، الاحتفال بهذا العيد تحت 600 متر تحت الأرض، ومواصلة اعتصامهم الذي استمر لأكثر من 15 يوما.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هؤلاء العمال، رفضوا مغادرة مكان اعتصامهم يوم عيد العمال، وطالبوا الشركة التي يعملون بها بالإستجابة لمطالبهم المشروعة وبتطبيق مدونة الشغل وتوفير شروط السلامة لهم.



وكانت "شوف تيفي" قد كشفت قبل أسابيع وفاة عامل بمنجم جبل عوام، وهو الأمر الذي جعل العشرات من العمال يعبرون عن استنكارهم الشديد بسبب غياب شروط السلامة التي تمنحهم الأمان خلال قيامهم بعملهم المحفوف بالمخاطر.



