عاجل:تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.. مزوار والحيطي سيواصلان تحمل مهامهما على التوالي كرئيس لكوب 22 وكبطلة سامية للمناخ ﻿

شوف تيفي: و م ع
أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،اليوم الاثنين، أنه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، سيواصل السيد صلاح الدين مزوار والسيدة حكيمة الحيطي تحمل مهامهما على التوالي ك" رئيس للدورة 22 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة بشأن التغيرات المناخية "(كوب 22) وك " بطلة سامية للمناخ ".
وأضاف البلاغ أن الملك أشاد بالدور الفعال ونكران الذات والمهنية التي أبان عنها السيد مزوار والسيدة الحيطي في إطار رئاسة المغرب للدورة 22 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ، وهي المؤهلات التي سيعملان على استثمارها لضمان الاستمرارية ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر مراكش حول المناخ الذي انعقد من 7 الى 18 نونبر 2016 .
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