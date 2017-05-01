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ممثلة مغربية تظهر حامل بعد اعتزالها

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 15:09 ممثلة مغربية تظهر حامل بعد اعتزالها | ثقافة و فنون
ممثلة مغربية تظهر حامل بعد اعتزالها
بعد حوالي سنة على اعتزالها، ظهرت الفنانة المعتزلة أحلام شرف الدين في مرحلة حملها الأخيرة ببطن منتفخ.

شوف تيفي:

 

بعد حوالي سنة على اعتزالها، ظهرت الفنانة المعتزلة أحلام شرف الدين في مرحلة حملها الأخيرة ببطن منتفخ.

و اختارت أحلام بعد زواجها وضع الحجاب و اعتزال الفن رغم تألقها في عدد من الأدوار آخرها "زينة الحياة"حيث جسدت دور البطولة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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