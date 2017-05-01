ممثلة مغربية تظهر حامل بعد اعتزالها ﻿

بعد حوالي سنة على اعتزالها، ظهرت الفنانة المعتزلة أحلام شرف الدين في مرحلة حملها الأخيرة ببطن منتفخ.

شوف تيفي:

بعد حوالي سنة على اعتزالها، ظهرت الفنانة المعتزلة أحلام شرف الدين في مرحلة حملها الأخيرة ببطن منتفخ.

و اختارت أحلام بعد زواجها وضع الحجاب و اعتزال الفن رغم تألقها في عدد من الأدوار آخرها "زينة الحياة"حيث جسدت دور البطولة.



