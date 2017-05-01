بالصور:احتفالات فاتح ماي ''جافة'' دون بنكيران ﻿

بدى احتفال نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بعيد العمال لهذه السنة باردا، عكس السنوات الأخيرة التي تتميز فيها النقابة بحضور جماهيري واسع، وحضور قيادات

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بدى احتفال نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بعيد العمال لهذه السنة باردا، عكس السنوات الأخيرة التي تتميز فيها النقابة بحضور جماهيري واسع، وحضور قيادات نقابية بارزة في الاحتفال العمالي العالمي.

ويبدو أن غياب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن احتفالات النقابة الإسلامية، يومه الاثنين 01 ماي 2017 بمدينة الدار البيضاء، بسبب تواجده بالسعودية لأداء العمرة، أثر بشكل كبير على هذا الاحتفال، وهو الأمر الذي اعترفت به قيادات النقابة في كلمة لها بالمناسبة،حيث كشفت أن التجمهر جاف غابت عنه روح التفاعل وحتى الفرجة التي كانت تطبع احتفال نقابة يتيم خلال السنوات الأخيرة.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاحتفال بعيد العمال لهذه السنة يأتي في إطار تنصيب حكومة جديدة يترأسها العدالة والتنمية وهو ما اعتبره '' انتصارا للخيار الديمقراطي رغم التأخر البلوكاج والمحاولات اليائسة من طرف بعض الأطراف السياسية التي كانت تناور ...''

وأضاف أن النقابة سجلت منذ فاتح ماي المنصرم ، متغيرات كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ذكر منها تواضع مستوى النمو الاقتصادي، تعطيل آليات الحوار الاجتماعي، استمرار تفاقم نزاعات الشغل..