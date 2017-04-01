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حضور الأطفال القاسم المشترك بين مسيرات المركزيات النقابية إحتفالا بعيد الشغل

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 14:52 حضور الأطفال القاسم المشترك بين مسيرات المركزيات النقابية إحتفالا بعيد الشغل | بوليتيك
حضور الأطفال القاسم المشترك بين مسيرات المركزيات النقابية إحتفالا بعيد الشغل
لم تخلوا أي مسيرة إحتفالية بالعيد الأممي للشغل الذي يصادف فاتح ماي في كل سنة، من مشاركة قوية للأطفال مرتدين أقمصة وشعارات المركزيات النقابية التي ينتمي إليها أباؤهم وأمهاتهم.

شوف تيفي



لم تخلوا أي مسيرة إحتفالية بالعيد الأممي للشغل الذي يصادف فاتح ماي في كل سنة، من مشاركة قوية للأطفال مرتدين أقمصة وشعارات المركزيات النقابية التي ينتمي إليها أباؤهم وأمهاتهم.

وحسب موفدي "شوف تيفي" لغالبية المسيرات الإحتجاجية التي نظمتها المركزيات النقابية بالدار البيضاء وبعض المدن الأخرى، شارك الأطفال إلى جانب العمال والمستخدمين، رافعين أيضا نفس الشعارات التي تصر عليها النقابات والمتجسدة في المزيد من الحقوق والمحافظة على القدرة الشرائية وخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ورغم حضور بعض الوجوه السياسية والنقابية لبعض المهرجانات الخطابية المخلدة لفاتح ماي، لكن الأغلبية أجمعت بكون إحتفالات هذه السنة "باهتة" ويخيم عليها حزن الحقوق التي ضاعت في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة السابقة عزيز الرباح أكادير شوف تيفي

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