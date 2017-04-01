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عاجل..في فاتح ماي..واقعة خطيرة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء بطلتها فتاة قاصر

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 14:13 عاجل..في فاتح ماي..واقعة خطيرة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء بطلتها فتاة قاصر | حوادث و حقوق
عاجل..في فاتح ماي..واقعة خطيرة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء بطلتها فتاة قاصر
ألقت فتاة قاصر نفسها من الطابق الرابع لإقامة سكنية بالبيضاء بحي مولاي رشيد، يومه الاثنين، في محاولة منها الانتحار وإنهاء حياتها بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

ألقت فتاة قاصر نفسها من الطابق الرابع لإقامة سكنية بالبيضاء بحي مولاي رشيد، يومه الاثنين، في محاولة منها الانتحار وإنهاء حياتها بطريقة بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الفتاة المدعوة "وصال" والبالغة من العمر 16 سنة، ألقت بنفسها من الطابق الرابع لأسباب تبقى مجهولة، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس والقدمين.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، نقلت الفتاة إلى مستشفى ابن مسيك ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث تم وضعها بقسم الإنعاش، نظرا لخطورة حالتها الصحية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت بالفتاة إلى محاولة إنهاء حياتها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي مولاي رشيد إقامة البيضا مستشفى ابن مسيك مستشفى ابن رشد

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