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بعد اللقاءات التواصلية...عزيز الرباح يؤطر إحتفالات فاتح ماي من أكادير

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 14:08 بعد اللقاءات التواصلية...عزيز الرباح يؤطر إحتفالات فاتح ماي من أكادير | بوليتيك
بعد اللقاءات التواصلية...عزيز الرباح يؤطر إحتفالات فاتح ماي من أكادير
أشرف القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية ''عزيز الرباح''، على المهرجان الخطابي الذي نظمته نقابة الإتحاد الوطني للشغل بأكادير، تخليدا للإحتفال بعيد العمال الذي يصادف فاتح ماي من

شوف تيفي



أشرف القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية "عزيز الرباح"، على المهرجان الخطابي الذي نظمته نقابة الإتحاد الوطني للشغل بأكادير، تخليدا للإحتفال بعيد العمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.

وكان عزيز رباح قد أشرف على عدد من اللقاءات التواصلية الداخلية للحزب بكل من مدينة تزنيت وأكادير يوم أمس الأحد، فيما حضر صبيحة اليوم رفقة البرلمانية آمنة ماء العينين، لتأطير المهرجات الخطابي للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بالمدينة.

ووسط حضور متوسط لمنخرطي النقابة بمنطقة أكادير الكبير، عكس الحضور القوي للأطفال مرتدين لقمصان تحمل شعار النقابة، أكد عزيز الرباح على مواصلة الحكومة للإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة.



 

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