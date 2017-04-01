حصري.. من قلب سجن عكاشة.. ها شنو قالت ''وفاء'' للسجينات بخصوص جريمة قتل زوجها البرلماني مرداس ﻿

كشفت سجينة سابقة في سجن عكاشة لـ ''شوف تيفي'' أن ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول مرداس والتي كانت برفقتها في الجناح رقم ١٢ نفت للسجينات خلال تبادلها الحديث معهن تورطها في قتل زوجها، وحملت المسؤولية

"شوف تيفي"

كشفت سجينة سابقة في سجن عكاشة لـ "شوف تيفي" أن "وفاء" زوجة البرلماني المقتول مرداس والتي كانت برفقتها في الجناح رقم ١٢ نفت للسجينات خلال تبادلها الحديث معهن تورطها في قتل زوجها، وحملت المسؤولية للقاتل الرئيسي "هشام مشتري".

وأكدت ذات السجينة أن "وفاء"، دافعت عن نفسها خلال حديثها للسجينات وخاصة القريبات منها، حيث نفت لهن وجود علاقة بينها وبين مشتري، مشيرة إلى أن حسابات سياسية ومالية بين هذا الأخير وزوجها الراحل مرداس كانت وراء الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية، أكدت وجود علاقة غرامية بين وفاء وهشام مشتري والتي كانت سببا مباشرا في ارتكاب الجريمة، ولهذا تمت متابعتهما بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية واستخدام سلاح ناري بدون ترخيص.