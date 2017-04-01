عاجل.. فاجعة تهز شاطئا مغربيا..شوفو كيفاش غرقات فتاة في عمر الزهور ﻿

شهد شاطئ سيدي محمد بن عبدالله ضواحي سيدي إفني وبالتحديد بالقرب من صخرة ''تاكاديرت''، اليوم الاثنين، فاجعة مؤلمة، بطلتها فتاة في عقدها الثاني، فارقت الحياة غرقا.

"شوف تيفي"

شهد شاطئ سيدي محمد بن عبدالله ضواحي سيدي إفني وبالتحديد بالقرب من صخرة "تاكاديرت"، اليوم الاثنين، فاجعة مؤلمة، بطلتها فتاة في عقدها الثاني، فارقت الحياة غرقا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها 23، حلت بالشاطئ المذكور رفقة صديقاتها من مدينة أكادير، لتقرر السباحة، إلا أن التيار القوي بـ "وادي" شاطئ سيدي محمد بن عبد الله، ابتلعها ما دفع بالعديد من المواطنين إلى الاسراع وانتشالها من مياه البحر الغير محروس، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالرغم من الإسعافات الأولية التي تم القيام بها لإنقاذ حياتها.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بالشاطئ، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما قامت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بنقل جثة الهاكلة إلى المستشفى الاقليمي لسيدي إفني.



