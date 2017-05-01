صورة جديدة للأميرة للا سكينة وطفليها التوأم تشعل الفايسبوك ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، صورة رائعة وجديدة للأميرة للا سكينة رفقة طفليها التوأم.
وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث أكد الجميع أن للا سكينة ما تزال تحافظ على جمالها الأخاذ، مؤكدين في الوقت ذاته أن طفليها التوأم جميلان جدا ويتشابهان بشكل كبير.
تجدر الإشارة إلى أن الأسرة العلوية الشريفة والمغاربة جميعا، احتفلوا أمس الأحد بعيد ميلاد للا سكينة، وقد تفاعل المئات من المغاربة بهذه المناسبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر وتناقل صور الأميرة.
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