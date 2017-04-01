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مثير..منحرفون وباحثون عن المتعة الجنسية يرعبون ساكنة ديور البوليس بالبيضاء

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 12:58 مثير..منحرفون وباحثون عن المتعة الجنسية يرعبون ساكنة ديور البوليس بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير..منحرفون وباحثون عن المتعة الجنسية يرعبون ساكنة ديور البوليس بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من ساكنة ''ديور البوليس'' بالبيضاء، أكدوا خلالها أن حياتهم تحولت لجحيم بسبب انتشار عدد من المنحرفين والخارجين عن القانون بمحيط منازلهم.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية من ساكنة "ديور البوليس" بالبيضاء، أكدوا خلالها أن حياتهم تحولت لجحيم بسبب انتشار عدد من المنحرفين والخارجين عن القانون بمحيط منازلهم.

وأوضح المتضررون أن هؤلاء المنحرفين، يستغلون حديقة عين السبع المقابلة لمنازلهم ويقومون بسلوكيات غير قانوينة مثل تعاطي المخدرات والسرقة وممارسة الجنس، مما أثار رعب ساكنة ديور البوليس خاصة خلال الليل، ما دفع بالعديد منهم إلى إغلاق نوافذ شققهم.

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة "ديور البوليس"، عبرت لـ "شوف تيفي" عن قلقها إزاء الوضع داخل هذا التجمع السكني، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم قدموا عدد من الشكايات للمصالح الأمنية لإيجاد حل ينهي معاناتهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ديور البوليس عين السبع المنحرفين

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