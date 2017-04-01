عاجل..تفاصيل مرعبة وجد خطيرة بخصوص جريمة قتل سيدة لأطفالها بأيت ملول ﻿

في جديد مجزرة أيت ملول التي وقعت فصولها أمس الأحد، كشف مصدر ''مطلع'' لشوف تيفي أن ''الأم'' مرتكبة الجريمة البشعة في حق طفليها لأسباب تبقى مجهولة، خضعت لعملية جراحية مستعجلة لإزالة سكين من بطنها.

"شوف تيفي"

في جديد مجزرة أيت ملول التي وقعت فصولها أمس الأحد، كشف مصدر "مطلع" لشوف تيفي أن "الأم" مرتكبة الجريمة البشعة في حق طفليها لأسباب تبقى مجهولة، خضعت لعملية جراحية مستعجلة لإزالة سكين من بطنها.

وأوضح المصدر ذاته أن "الأم"، وصلت إلى المستشفى والسكين مغروس ببطنها بعد أن قامت بطعن نفسها في محاولة منها الانتحار مباشرة بعد قتلها لابنتها وطعنها لطفلها الثاني.

وربطت "شوف تيفي" يومه الاثنين، الاتصال بمدير المستشفى الإقليمي لمدينة انزكان والذي أكد إجراء عملية جراحية لـ "الأم" البالغة من العمر 32 سنة لإزلة السكين من بطنها، مشيرا إلى أن حالة استقرت وتحسنت بشكل كبير.

وأوضح مدير المستشفى المذكور أن صحة الطفل الضحية تحسن بشكل كبير بالرغم من خطورة الإصابة التي تعرض لها بواسطة سكين من الحجم الصغير.