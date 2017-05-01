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صورة اليوم من احتفالية الطبقة الشغيلة بفاتح ماي

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 12:19 صورة اليوم من احتفالية الطبقة الشغيلة بفاتح ماي | بوليتيك
صورة اليوم من احتفالية الطبقة الشغيلة بفاتح ماي
استغل مشاركون في احتفالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الاثنين، بالبيضاء بمناسبة فاتح ماي، لرفع مجموعة من الشعارات والرسائل الموجهة لحكومة العثماني وخاصة للقطاعات الحيوية مثل الصحة

"شوف تيفي":

استغل مشاركون في احتفالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الاثنين، بالبيضاء بمناسبة فاتح ماي، لرفع مجموعة من الشعارات والرسائل الموجهة لحكومة العثماني وخاصة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

ورفع مشاركون شعار وجهوا من خلاله رسالة قوية للحسين الوردي وزير الصحة، تساءلوا من خلاله عن بطاقة "الرميد" والفائدة منها وإن كانت متواجدة بالفعل، مستخدمين رسما ساخرا، يكشف واقع الصحة بالمغرب.

وحسب موفدة "شوف تيفي" إلى هذه الإحتفالية التي تم نتظيمها تحت شعار "طريق الوحدة العمالية نحو تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات بمناسبة فاتح ماي" فإن العديد من الوجوه النضالية والسياسية شاركت فيها وعلى رأسها نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف نيفي الحسين الوردي الصحة التعليم حكومة العثماني شعار

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