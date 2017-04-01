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رسميا...قيادة ''المصباح'' تعترف بتمرد أعضاء الحزب وتدعوهم ''للتقيد بالضوابط الأخلاقية والسياسية''

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 12:12 رسميا...قيادة المصباح تعترف بتمرد أعضاء الحزب وتدعوهم للتقيد بالضوابط الأخلاقية والسياسية | بوليتيك
رسميا...قيادة ''المصباح'' تعترف بتمرد أعضاء الحزب وتدعوهم ''للتقيد بالضوابط الأخلاقية والسياسية''
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبر نائب الأمين العام للحزب، تنبيه بعض أعضاء الحزب إلى التوقف عن نشر غسيل الصراعات الداخلية التي أضحت تهدد وحدة الحزب منذ

بوليتيك
شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبر نائب الأمين العام للحزب، تنبيه بعض أعضاء الحزب إلى التوقف عن نشر غسيل الصراعات الداخلية التي أضحت تهدد وحدة الحزب منذ تشكيل الحكومة الحالية.

وفي هذا السياق، وجه نائب الأمين العام لحزب ''المصباح'' نداءا جديدا لأعضاء الحزب '' يدعوهم بعدم الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة وأغلبيتها وانتظار انعقاد هيئات الحزب المعنية لإنجاز التقييم المؤسساتي الذي لن يضير الحزب أن يرتب عليه ما قد يتطلبه من ترصيد للمكاسب أو تصحيح للاختلالات''.

وحسب النداء الذي توصلت به ''شوف تيفي'' نبه سليمان العمراني من جديد '' إلى أن بعض التدوينات وبعض التصريحات الإعلامية لبعض أعضاء الحزب قد تتجاوز حدود الرأي الحر والنقد البناء مما يتطلب من عموم الإخوة المناضلين والأخوات المناضلات، وهم يمارسون حقهم في التعبير وحريتهم في التفكير، التقيد بالضوابط والقواعد الأخلاقية والسياسية المتعارف عليها فيما بيننا''.

هذا، ويعيبش حزب العدالة والتنمية أزمة كبيرة تتجاوز ما يتم التصريح به أو الإعلان عنه من داخل الفايسبوك ، حيث أضحت اللقاءات الداخلية للحزب تعرف نقاشات حادة وصلت حد تخوين بعض الأعضاء.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأزمة اللقاءات الداخلية النقاسات شوف تيفي

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