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نقابة شباط تقاطع فاتح ماي لهذا السبب

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 11:38 نقابة شباط تقاطع فاتح ماي لهذا السبب | بوليتيك
نقابة شباط تقاطع فاتح ماي لهذا السبب
قررت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقاطعة التظاهرات العمالية لفاتح ماي لهذه السنة، بسبب ما وصفه الذرع النقابي لحزب الاستقلال، في كلمة له نُشرت على صفحات لسان الحزب، أن موجبات الاحتفال

 

شوف تيفي


قررت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقاطعة التظاهرات العمالية لفاتح ماي لهذه السنة، بسبب ما وصفه الذرع النقابي لحزب الاستقلال، في كلمة له نُشرت على صفحات لسان الحزب، أن موجبات الاحتفال بفاتح ماي لسنة 2017 '' غير موجودة''.


وأوضحت النقابة أنه بعد استجلاء أراء أعضاء وعضوات المجلس العام الذي له صلاحية التقرير، عبرت بأغلبية مطلقة أمس الأحد 31 أبريل2017، عن عدم الاحتفال لأن ''موجباته غير موجودة ولهذا ذهبت مركزية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب مذهب المجلس العام فقررت المقاطعة هي الأخرى استجابة للرأي الغالب في المجلس العام''.


وذكرت أن مقاطعة اليوم العالمي للعمال، يأتي في وقت تعرف فيه الشغيلة المغربية وضعا صعبا على مختلف المستويات '' فالطاقة الشرائية للشغيلة تقلصت، والتغطية الصحية لا تزال بعيدة المنال، والسكن الاجتماعي هو الآخر يعرف نفس المصير، والحوار الاجتماعي لا يزال ملقا به في الرفوف..''.




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شوف تيفي المغرب النقابات حزب الاستقلال فاتح ماي العمال المقاطعة

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