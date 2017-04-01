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بالصور:نقابيو CDT يهاجمون بن كيران ويتوعدون العثماني في عيد الشغل

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 11:29 بالصور:نقابيو CDT يهاجمون بن كيران ويتوعدون العثماني في عيد الشغل | بوليتيك
بالصور:نقابيو CDT يهاجمون بن كيران ويتوعدون العثماني في عيد الشغل
إلتأم المئات من منخرطي نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في هذه اللحظات أمام المقر الرئيسي للنقابة بمدينة الدار البيضاء للإحتفال بالعيد الأممي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.


بوليتيك
شوف تيفي

إلتأم المئات من منخرطي نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في هذه اللحظات أمام المقر الرئيسي للنقابة بمدينة الدار البيضاء للإحتفال بالعيد الأممي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.

وتخلد نقابة CDT فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار" طريق الوحدة العمالية نحو تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات"، حيث يشارك منخرطوا جميع المكاتب النقابية والفئوية التابعة للمركزية بمدينة الدارالبيضاء، حاملين لافتات تجسد مطالبهم النقابية والمشاكل التي يعانون منها داخل مقرات عملهم.

وحسب اللافتات المرفوعة في هذه اللحظات أمام مقر المركزية النقابية، لم تقتصر مطالب العمال على حقوقهم الفئوية، بل رفعت شعارات تطالب الحكومة بدعم العمال عبر المحافظة على إستقرار الأسعار وسن قوانين تحفظ كرامة الطبقة العاملة.

وإتهم بعض النقابيين المشاركين في إحتفالات فاتح ماي، حكومة عبد الإله بن كيران، بالإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي حصنتها النقابات بعد سنوات من النضال والإضرابات، متوعدين رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، بدخول إجتماعي حارق إن بقي متشبتا بنهج سلفه بن كيران.


‫شوف تيفي

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الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة فاتح ماي شوف تيفي

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