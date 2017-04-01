فاجعة تهز الحسيمة.. هاشحال من واحد قتلو غاز البوتان ليلة أمس ﻿

شهدت شقة توجد على مستوى شارع ''سباتيرو''، وسط مدينة الحسيمة، ليلة أمس الأحد، فاجعة حقيقية بعد أن أنهى غاز البوتان حياة شخصين.

"شوف تيفي"



شهدت شقة توجد على مستوى شارع "سباتيرو"، وسط مدينة الحسيمة، ليلة أمس الأحد، فاجعة حقيقية بعد أن أنهى غاز البوتان حياة شخصين.

وحسب مصادر محلية فإنه وإلى جانب الهالكين فقد تم العثور على شخص ثالت داخل الشقة ما بين الحياة والموت وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالبيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الفاجعة، بينما تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات.

وحسب مصادر متطابقة، فإن شخصا ثالثا كان برفقة الضحيتين نجا من الموت بعد نقله على وجه السرعة في حالة إغماء إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس في الحسيمة، حيث قُدّمت له الاسعافات الضرورية