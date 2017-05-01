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عاجل:في يوم عيد الشغل:وفاة فنان كوميدي مشهور

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 11:13 عاجل:في يوم عيد الشغل:وفاة فنان كوميدي مشهور | ثقافة و فنون
عاجل:في يوم عيد الشغل:وفاة فنان كوميدي مشهور
توفي، صباح اليوم الإثنين بالقاهرة، الممثل الكوميدي المصري ،مظهر أبو النجا، عن عمر يناهز 76 سنة بعد صراع مع المرض.

شوف تيفي:


توفي، صباح اليوم الإثنين بالقاهرة، الممثل الكوميدي المصري ،مظهر أبو النجا، عن عمر يناهز 76 سنة بعد صراع مع المرض.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن أشرف زكي ،نقيب الممثلين، أن مظهر أبو النجا توفي في وقت مبكر من صباح اليوم بعد صراع مع المرض حيث عانى من مرض الفشل الكلوي في الفترة الأخيرة.

وقدم أبو النجا، الذي ولد في يوليوز سنة 941، في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، عشرات الأفلام السينمائية؛ من بينها "الفقراء لا يدخلون الجنة"، و"إحنا بتوع الأتوبيس"، و"الأبرياء"، و"رجب فوق صفيح ساخن"، وله ايضا بعض الأعمال الدرامية الشهيرة؛ من بينها "مأمون وشركاه"، و"رأس الغول".

واشتهر الفنان الراحل بأداء الأدوار الكوميدية، حيث قدم العديد من المسرحيات؛ منها "نصب واحتيال"، "عبده يتحدى رامبو"، و"عش المجانين".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "الضاهر"، الذي منعه المرض من استكمال تصويره به، وينتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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