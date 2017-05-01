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عاجل وبالصور.. بمناسبة فاتح ماي: هذا ما يقع بشارع الجيش الملكي بالبيضاء

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 10:49 عاجل وبالصور.. بمناسبة فاتح ماي: هذا ما يقع بشارع الجيش الملكي بالبيضاء | بوليتيك
عاجل وبالصور.. بمناسبة فاتح ماي: هذا ما يقع بشارع الجيش الملكي بالبيضاء
يعرف مقر الاتحاد المغربي للشغل الكائن بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، توافد المئات من ممثلي الشركات وممثلي الطبقة الشغيلة المنضوين تحت لواء الاتحاد من أجل المشاركة في

"شوف تيفي"


يعرف مقر الاتحاد المغربي للشغل الكائن بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، توافد المئات من ممثلي الشركات وممثلي الطبقة الشغيلة المنضوين تحت لواء الاتحاد من أجل المشاركة في احتفالات فاتح ماي.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى مقر الاتحاد المغربي للشغل، فقد تم وضع منصة بشارع الجيش الملكي، والتي ألقى من عليها مجموعة من قياديي الاتحاد كلمتهم بمناسبة فاتح ماي الذي يعتبر مناسبة للاحتفال بالطبقة الشغيلة.

وأضاف الموفد أن المشاركين في هذا الاحتفال ومن بينهم أستاذة البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار، رفعوا مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها المسؤولين بالتدخل الفوري والعاجل لحل مشاكل الطبقة الشغيلة بالمغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاتح ماي شارع الجيش الملكي الاتحاد المغربي للشغل

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