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إتحاديو الحسيمة يطالبون بالوحدة الحزبية وبوقف ''الريع السياسي وسماسرة العقار'' بمنطقة الريف

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 10:45 إتحاديو الحسيمة يطالبون بالوحدة الحزبية وبوقف الريع السياسي وسماسرة العقار بمنطقة الريف | بوليتيك
إتحاديو الحسيمة يطالبون بالوحدة الحزبية وبوقف ''الريع السياسي وسماسرة العقار'' بمنطقة الريف
جددت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن ثقتها ورؤيتها نحو المستقبل بما يضمن للحزب الاستمرار على نهجه القويم والثابت في موكب التصدي لكل القوى الهدامة والحاملة للأفكار السامة ومحاربة كل

شوف تيفي


جددت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن ثقتها ورؤيتها نحو المستقبل بما يضمن للحزب الاستمرار على نهجه القويم والثابت في موكب التصدي لكل القوى الهدامة والحاملة للأفكار السامة ومحاربة كل أشكال الريع التي تعيدنا إلى سنوات غابرة غابت فيها لغة الفكر والحوار وحلت محلها لغة التخوين والتخويف في نسف تام لمبادىء الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وجاء موقف الكتابة الإقليمية من خلال بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، بعد اللقاء المنعقد بمقر الحزب بالحسيمة في إطار التحضير للمؤتمرالوطني العاشرلحزب الوردة يوم 29 أبريل 2017 ، حيث قام بتأطير الإجتماع موفدو المكتب السياسي الذين ألقوا الكلمة التوجيهية حول الأرضية المعدة لمشروعي المقرر التنظيمي والتوجيهي والفلسفة التي تؤطرهما على مستوى الظروف الموضوعية والذاتية التي جعلت من الحزب يرسم خارطة طريق جديدة للتوجه نحو المستقبل في استحظار كامل لكل المتغيرات والتحولات السوسيوإنتخابية التي أفرزت تحالفات مرحلية لأجل تشكيل الحكومة.

وحسب البيان، وبعد نقاش معمق، ''تم التأكيد على أن مرحلة العبور إلى المؤتمر هي جد مفصلية وحاسمة من أجل تأكيد ثقتنا في أدائنا الحزبي على المستوى الوطني ودعم حزب المؤسسات وخلاصات عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمرنا القادم ،كما أن انخراط مناضلات ومناضلي الإقليم في هذه المحطة التنظيمية الهامة هو تجسيد لرغبة أكيدة في الاسهام في ورش الإصلاح الديموقراطي من أجل مغرب حداثي منصف ومتسع لجميع أبنائه''.

وكشف البيان، بأنه لامصالحة حقيقية مع الريف وساكنته دون نهج سياسة تنموية حقيقية و متكاملة تفسح المجال لجذب الاستثمارات وخلف فرص شغل واعدة لأبناء المنطقة، حيث ندد مسؤولو الكتابة الإقليمية لحزب ''عبد الرحيم بوعبيد'' ''بما آل إليه إقليم الحسيمة من ترد شامل مس جميع القطاعات بسبب هيمنة شبكات سماسرة العقار والريع السياسي وعدم تنفيذ الجهات المختصة للمشاريع التي أطلق ديناميتها الملك محمد السادس منذ سنوات''.


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