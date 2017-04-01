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نائب بنكيران: '' البيجيدي'' يعيش وضعا صعبا بعد التنازلات الكبيرة التي قدمها

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 10:43 نائب بنكيران: البيجيدي يعيش وضعا صعبا بعد التنازلات الكبيرة التي قدمها | بوليتيك
نائب بنكيران: '' البيجيدي'' يعيش وضعا صعبا بعد التنازلات الكبيرة التي قدمها
اعترف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن البيجيدي يعيش وضعا صعبا في تاريخه، منذ أن تقرر التخلي عن عبد الإله بنكيران وتعويضه بسعد الدين العثماني في مهام تشكيل الحكومة.

 

شوف تيفي

اعترف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن البيجيدي يعيش وضعا صعبا في تاريخه، منذ أن تقرر التخلي عن عبد الإله بنكيران وتعويضه بسعد الدين العثماني في مهام تشكيل الحكومة.


وقال العمراني، متحدثا أمس الأحد، وفق ما نقله لسان حزب المصباح، إن الحزب يعيش وضعا مُقلقا و''المهم يجب أن تبقى ثقتنا في أنفسنا وفي إخواننا وفي مسؤولينا وفي وزرائنا، فمنهج العدالة والتنمية قائم على هذا، وهذا هو الأصل، والتخوين لا يجوز ما لم تتوفر حججه وبراهينه المسلّمة التي لا غبار عليها، وفي هذه الحالة ينبغي التوجه بها للمؤسسات لا خارجها''، معتبرا أنه ''إذا تخلى أعضاء الحزب عن هذا المنهج فإنهم لن يعودوا صالحين لأي شيء، لا للمجتمع ولا للمؤسسات ولا للحزب ولا لأنفسهم''، يضيف العمراني.

وأضاف خلال نشاط تكويني لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن ''البيجيدي'' تلقى ضربات موجعة بعد أن تنازل أكثر مما ينبغي بسبب استحضاره للمصلحة العامة قبل الخاصة، إلا أنه عاد ليؤكد أنه '' رغم ذلك فحزب العدالة والتنمية حزب قائم الذات بمؤسساته وبمنهجه وبقيمه وبمبادئه، وأعضاء الحزب مجمعون، كل من موقعه، على ضرورة صيانة هذه المبادئ وهذه المرجعيات''، مشيراً إلى أن ''أعضاء الحزب يضعون نصب أعينهم وحدة الحزب خطا أحمر، قد يختلفون وقد يتدافعون، لكن في النهاية هذا لن ينال من وحدة الحزب ومن تماسك صفه''.




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