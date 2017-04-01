الممثل المغربي أنس الباز مرتو إندونيسية..تفاصيل حصرية و بالفيديو ﻿

شوف تيفي:
نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عل الانستغرام أول فيديو من حفل زفاف الفنان المغربي أنس الباز و زوجته لحظة عقد قرانهما.
و قالت ذات الصفحة إن زوجة أنس الباز "سارة " من أب إندونيسي و أم مغربية و ستعيش بالمغرب رفقة الممثل المغربي.
و كان "أنس الباز", قد نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" , صورا لحفل زواجه الذي أقيم السبت بمدينة مكناس.
و ظهر "أنس الباز" بكامل أناقته رفقة عروسه التي ارتدت فستان الفرح الأبيض الى جانب عدد من الفساتين الأعراس المغربية محفوفا بأفراد عائلته و عائلة عروسه في جو احتفالي مغربي صرف.
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