الممثل المغربي أنس الباز مرتو إندونيسية..تفاصيل حصرية و بالفيديو ﻿

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عل الانستغرام أول فيديو من حفل زفاف الفنان المغبي أنس الباز و زوجته لحظة عقد قرانهما.

شوف تيفي:

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عل الانستغرام أول فيديو من حفل زفاف الفنان المغربي أنس الباز و زوجته لحظة عقد قرانهما.

و قالت ذات الصفحة إن زوجة أنس الباز "سارة " من أب إندونيسي و أم مغربية و ستعيش بالمغرب رفقة الممثل المغربي.

و كان "أنس الباز", قد نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" , صورا لحفل زواجه الذي أقيم السبت بمدينة مكناس.

و ظهر "أنس الباز" بكامل أناقته رفقة عروسه التي ارتدت فستان الفرح الأبيض الى جانب عدد من الفساتين الأعراس المغربية محفوفا بأفراد عائلته و عائلة عروسه في جو احتفالي مغربي صرف.





