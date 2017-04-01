 الممثل المغربي أنس الباز مرتو إندونيسية..تفاصيل حصرية و بالفيديو ﻿
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الممثل المغربي أنس الباز مرتو إندونيسية..تفاصيل حصرية و بالفيديو

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 10:18 الممثل المغربي أنس الباز مرتو إندونيسية..تفاصيل حصرية و بالفيديو | ثقافة و فنون
الممثل المغربي أنس الباز مرتو إندونيسية..تفاصيل حصرية و بالفيديو
نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عل الانستغرام أول فيديو من حفل زفاف الفنان المغبي أنس الباز و زوجته لحظة عقد قرانهما.

شوف تيفي:

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عل الانستغرام أول فيديو من حفل زفاف الفنان المغربي أنس الباز و زوجته لحظة عقد قرانهما.

و قالت ذات الصفحة إن زوجة أنس الباز "سارة " من أب إندونيسي و أم مغربية و ستعيش بالمغرب رفقة الممثل المغربي.

و كان "أنس الباز", قد نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" , صورا لحفل زواجه الذي أقيم السبت بمدينة مكناس.

و ظهر "أنس الباز" بكامل أناقته رفقة عروسه التي ارتدت فستان الفرح الأبيض الى جانب عدد من الفساتين الأعراس المغربية محفوفا بأفراد عائلته و عائلة عروسه في جو احتفالي مغربي صرف.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أنس الباز كازانيغرا زوجة مغربية

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