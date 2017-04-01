مثير..هذا هو مصير'' ِلصي '' الدراجة النارية بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الصقور أمس الأحد، بالبيضاء من إيقاف لصين كانا على مثن دارجة نارية سريعة، وهما متلبسين بسرقة حقيبة سيدة على مستوى شارع 2 مارس.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الصقور أمس الأحد، بالبيضاء من إيقاف لصين كانا على مثن دارجة نارية سريعة، وهما متلبسين بسرقة حقيبة سيدة على مستوى شارع 2 مارس.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن اللصين تربصا بالسيدة في محاولة منها سرقة حقيبتها، إلا أن وجود فرقة الصقور بعين المكان لحظة الواقعة، ساهم في إيقافهما على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين تم اقتيادهما إلى الدائرة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان من أجل التحقيق معهما قبل وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.



