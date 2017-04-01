دائرة الغاضبين تتسع...إتحاديون بسوس يطالبون بتأجيل المؤتمر العاشر ﻿

شدد أعضاء باللجنة الإدارية لحزب اللإتحاد الإشتراكي بجهة سوس ماسة، على ضرورة تأجيل المؤتمر الوطني العاشر للحزب للتدقيق في الوثائق والمقررات والأوراق التي سيتم البث فيها خلال المؤتمر المنتظر الشهر



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شدد أعضاء باللجنة الإدارية لحزب اللإتحاد الإشتراكي بجهة سوس ماسة، على ضرورة تأجيل المؤتمر الوطني العاشر للحزب للتدقيق في الوثائق والمقررات والأوراق التي سيتم البث فيها خلال المؤتمر المنتظر الشهر المقبل.



وطالب أعضاء اللجنة الإدارية في لقاء صحفي نظم مساء أمس الأحد بمدينة أكادير، العمل على توحيد جميع الإتحاديين قبل المؤتمر المقبل عبر فتح نقاش مع الغاضبين وإعادتهم إلى "البيت" لوقف الإحتقان والتصعيد المتزايد داخل الحزب بسبب التحضيرات الجارية حول المؤتمر المقبل.



و طالب عدد من أعضاء اللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة قيادة الحزب بـ"تأجيل المؤتمر الوطني العاشر من أجل فسح المجال لإنضاج وثائق المؤتمر، والعمل على إعادة كل الغاضبين والمشككين لدائرة الفعل الاتحادي في هذا الظرف السياسي".



وتأتي دعوة قياديين مجاليين للحزب بجهة سوس ماسة خلال لقاء صحفي نظم مساء الأحد، أشرف عليه أعضاء باللجنة الإدارية وقياديي المنظمات الموازية وقيدومي أعضاء الحزب بأكادير الكبير، حيث إعتبر الغاضبون بأن تنظيم المؤتمر العاشر يبدو مستحيلا بسبب الإستعدادات والتحضيرات الجارية والتي لاتخدم إلا أجندات وتوجهات محددة.





