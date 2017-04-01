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تساقطات مطرية رعدية بهذه المناطق يومه الاثنين بالمغرب

بتاريــخ : 1 ماي 2017 / 09:01 تساقطات مطرية رعدية بهذه المناطق يومه الاثنين بالمغرب | مجتمع
تساقطات مطرية رعدية بهذه المناطق يومه الاثنين بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة يومه الاثنين، تشكل سحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل خصوصا بالسواحل الوسطى وذلك خلال الليل والصباح.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة يومه الاثنين، تشكل سحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل خصوصا بالسواحل الوسطى وذلك خلال الليل والصباح.

كما يرتقب ظهور سحب غير مستقرة بعد الزوال والمساء بمرتفعات الأطلس ستكون مصحوبة بامطار أو زخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية حيث ستمتد نحو الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي عموما في باقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية، والشمال والوسط، وما بين 15 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، ما بين 19 و 24 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 25 و 30 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و 33 بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بين الرباط والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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المغرب شوف تيفي الارصاد الجوية المنطة الشرقية القطاع الجنوبي البحر

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