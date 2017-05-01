بالصور ..بعد قرار مجلس الأمن..البوليساريو تستفز المغرب من جديد و تحول قبر '' عبد العزيز'' ببئر لحلو إلى ضريح ﻿

في استفزاز جديد لها اتجاه المغرب حوّلت جبهة البوليساريو قبر زعيمها السابق محمد عبد العزيز، إلى “ضريح” بمنطقة بئر الحلو الواقعة شرق الجدار الرملي , حيث أصبحت تستقبل عدد من الوفود التي تأتي للمنطقة

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في استفزاز جديد لها اتجاه المغرب حوّلت جبهة البوليساريو قبر زعيمها السابق محمد عبد العزيز، إلى “ضريح” بمنطقة بئر الحلو الواقعة شرق الجدار الرملي , حيث أصبحت تستقبل عدد من الوفود التي تأتي للمنطقة بهذا المكان .

و كانت جبهة الخيام البالية قد عمدت إلى دفن زعيمها السابق "محمد عبد العزيز " بهذه المنطقة شبه الخالية، قبل أن تقوك بإحاطة القبر بسور ووضع لوحة باسم "ولد عبدالعزيز" واصفة إياه بـ”الشهيد”، في منطقة مغربية تمعن الجبهة في استيطانها وإقامة أنشطتها فيها.

و كانت الجبهة المزعومة قد تلقت صفعة قوية بعد قرار مجلس الأمن الأخير و الذي طالب بضرورة سحب "البوليساريو" و قواتها الورقية من منطقة "الكركارات".